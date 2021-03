Giorgio Lamberti fuori pericolo: «Se non avevo il fisico da ex atleta...»

BRESCIA (17 marzo 2021) - Migliorano le condizione di Giorgio Lamberti, l’ex campione di nuoto, 52 anni, ricoverato per Covid da due settimane agli Spedali Civili di Brescia, dove è stato anche in terapia sub intensiva. «Sono ancora ricoverato ma ora sto facendo riabilitazione» ha detto all’ANSA Lamberti. «Stamattina mi sono pesato e sono 90 chili. Ero 98 prima del Covid» ha aggiunto Lamberti che aspetta di conoscere l’esito del tampone per sapere se si è negativizzato. «È stata dura - ammette -. Da cinque giorni mangio però con appetito e spero di essere finalmente uscito dalla tempesta. Miglioro e i progressi sono costanti. Le analisi del sangue sono buone. Avevo i polmoni compromessi al 50%. Se non avevo il fisico da ex atleta...».

