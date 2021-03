Ruba il borsello dimenticato dal benzinaio: individuato e denunciato

CREMONA (17 marzo 2021) - Nei giorni scorsi personale della Digos della Questura di Cremona, diretta da Gianluca Epicoco, è intervenuto presso un distributore di carburante cittadino dove un calciatore della Cremonese ha subito il furto di un borsello con all’interno un portafogli contenenti documenti d’identità, carte di credito, libretti degli assegni e una somma di denaro contante. Il borsello è stato inavvertitamente appoggiato e dimenticato sulla colonnina di rifornimento, dopo che il calciatore ha effettuato personalmente benzina.

Le immediate indagini effettuate dal personale della Digos, grazie anche alle analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la scena, hanno permesso in breve tempo di risalire all’identità del soggetto che si è impossessato del borsello, un cittadino straniero già noto agli ambienti investigativi. Risaliti all’identità dell’uomo, si è provveduto a localizzarlo in brevissimo tempo. Messo di fronte all’evidenza dei fatti l’uomo non ha potuto fare a meno di ammettere di essersi impossessato della borsa ed ha permesso di recuperare tutto il materiale, compresi i documenti ed il denaro contante. L’intera refurtiva è stata contestualmente restituita al calciatore della Cremonese che ha inteso personalmente complimentarsi con gli agenti per la rapidità ed efficacia delle indagini.

L’autore del furto, un cittadino straniero di 42 anni, S.A.M., è stato indagato in stato di libertà per il reato di cui all’articolo 624 del codice penale (furto).

