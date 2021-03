A Porta a porta la storia del cremonese Maurizio Paternieri

CREMONA (16 marzo 2021) - "Non ricordo niente di niente": Maurizio Paternieri, 58enne di Cremona, è uno dei tanti che ha avuto a che fare con il Covid. L'infezione lo ha colpito in maniera forte: polmonite interstiziale, terapia intensiva, intubazione, febbre fissa a 41, due infarti e casco per l’ossigeno. Una vera e propria odissea, di cui però Paternieri non ha alcun ricordo. E stasera sarà ospite a Porta a porta. Sua moglie Nicoletta, sua figlia Federica e i medici che lo hanno curato al Policlinico San Matteo di Pavia gli raccontano aneddoti, gli mostrano messaggi, videochiamate registrate, gli ricordano cose che ha detto «ma io ho in mente solo pochi flash degli ultimi giorni prima di tornare a casa», dice lui.

