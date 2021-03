Sperlari, gelatine da primato

CREMONA (17 marzo 2021) - Amido di mais e amido di patate per la produzione della gelatina: Sperlari ha annunciato una scelta etica e di sostenibilità che verrà applicata all’intera produzione di caramelle – Sperlari, Galatine, Saila, Dietorelle – prodotte nei quattro stabilimenti, compreso quello cremonese. Non un tentativo di rincorrere vegani e vegetariani né una scelta di tipo nutrizionale, è stato chiarito ieri durante la conferenza stampa via web. Ma la volontà di proseguire in un percorso green che ha già previsto la progressiva eliminazione di aromi e coloranti artificiali, la riduzione della plastica nel packaging, l’utilizzo di materie prime italiane e la trigenerazione, che proprio a Cremona porterà ad un abbattimento di 1.500 tonnellate di anidride carbonica. A illustrare la novità sono stati il Ceo di Sperlari, Piergiorgio Burei, e il vice presidente dell’università delle Scienze gastronomiche di Pollenzo e vice presidente di Slow Food, Silvio Barbero.

