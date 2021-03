«Io, disabile e invisibile. Il lavoro è una chimera»

CREMONA (17 marzo 2021) - «Mi mancano solo 30 centimetri in un braccio. Questo fa di me una persona che vale di meno di un’altra? Io non credo. Non sono certo uno che si piange addosso, anzi, mi faccio un vanto del riuscire sempre a fare tutto quello che fanno le persone con due braccia, ma adesso questa situazione mi sta togliendo la dignità». A raccontarci il suo momento è Luca Guzzoni, 35 anni. Un ragazzo che dopo l’incidente che gli ha procurato qualche anno fa l’amputazione di una parte del braccio sinistro, non si è mai fatto cogliere dallo sconforto ed ha sempre condotto una vita normalissima.

«Credo che l’unica cosa che mi differenzia da chiunque altro è che non riesco ad allacciarmi le scarpe. Per il resto, ho il doppio della volontà e della voglia di fare, ma davanti all’ennesimo rifiuto di darmi un posto di lavoro, davanti all’ennesimo colloquio andato male, l’altro giorno mi sono lasciato andare ad uno sfogo sui social». Il post di Luca chiudeva così: «Lavorare è un diritto che fortifica una persona, che ti fa sentire bene, che ti dà soddisfazione. Vedete cari datori di lavoro, se mi aveste osservato, dentro il mio cuore avreste visto Luca, invece, vi siete soffermati solo a guardare il mio handicap».

