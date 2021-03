Alla Marsilli punto vaccini per dipendenti

CASTELLEONE (17 marzo 2021) - Un hub per vaccinare i propri dipendenti e, in futuro, anche i lavoratori di altre aziende. La proposta, la prima nel suo genere in provincia di Cremona, l’ha lanciata la Marsilli, industria castelleonese leader mondiale in sistemi di avvolgimento e assemblaggio per bobine e motori. A seguito dell'approvazione dell'accordo tra Regione Lombardia - Confindustria - Confapi - Anma (associazione medici di azienda e competenti), i vertici della società hanno deciso di aprire all’interno della propria sede un sito vaccinale, aprendolo anche alle altre attività imprenditoriali castelleonesi che occupano complessivamente migliaia di addetti. Da un paio di giorni è partita la raccolta di adesioni, e l’iniziativa, pienamente in linea con l'obiettivo di procedere alla copertura vaccinale più ampia possibile della popolazione, è stata fortemente incoraggiata anche dall’amministrazione comunale.





