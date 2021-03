Il virus non molla: in provincia di Cremona altri 169 contagi e due vittime

CREMONA (16 marzo 2021) - Nelle ultime 24 ore in Lombardia, a fronte di 49.068 tamponi analizzati, sono 4.235 i nuovi positivi (il rapporto contagiati e tamponi processati è all'8,6%). I provincia di Cremona i contagi sono 169, un dato in crescita. Sempre sotto pressione le Terapie intensive dove i ricoverati sono 765 (+37). In aumento anche i pazienti ospedalizzati nei reparti normali: 6.474 (+276). Pesante il numero dei decessi: nelle ultime 24 ore sono stati 81 - 2 in provincia di Cremona -, dato che porta il totale complessivo a 29.380 dall'inizio della pandemia.

