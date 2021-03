Balotta rassicura: «Non mi opporrei a fare il vaccino AstraZeneca»

CREMONA (16 marzo 2021) - Sullo Stop ad AstraZeneca, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, l'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha deciso di estendere "in via del tutto precauzionale e temporanea" il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid-19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. Sulla questione interviene la professoressa cremonese Claudia Balotta, ricercatrice del Sacco di Milano, ora in pensione, già premiata dal presidente Sergio Mattarella per aver isolato, un anno fa, il ceppo italiano del Coronavirus.

Professoressa Claudia Balotta, lei ha dubbi su AstraZeneca?

"Io sono già stata vaccinata con Pfizer e mi spiace, perché oggi, se potessi scegliere, cosa che non è nel nostro diritto, perché non è come al ristorante che abbiamo davanti il menù, non mi opporrei di certo a fare il vaccino AstraZeneca, come hanno fatto milioni di insegnanti in questi giorni".

Dopo i casi sospetti di morte, lo stop della diffusione di Astrazeneca in Italia, Germania, Francia e Spagna ha creato confusione e panico.

"La sospensione è stata presa sulla base del principio di precauzione, ma proprio per andare a fondo della questione e rassicurare tutti coloro che dovranno fare il vaccino. Dunque, un principio di precauzione, ma l'imperativo è vaccinare. Sui decessi, in questo momento ci manca del tutto un nesso causale, cioè il rapporto tra la causa e l'effetto. E' il famoso esempio che fa il professor Galli".

Quale?

"Se in Italia scoprissero di avere una gravidanza in corso mille donne e cinquecento di queste facessero il vaccino, il giorno dopo avremmo venti aborti, ma non potremmo dire che sono dovuti al vaccino, perché anche in quelle donne che non fanno il vaccino, il giorno dopo ci sarebbero venti interruzioni di gravidanza".

Non c'è nulla che sia a rischio zero

"Nemmeno in un farmaco. Abbiamo avuto casi di questo tipo anche con l'aspirina, anche con il paracetamolo. Nel caso delle persone decedute dopo il vaccino, c'è solo un nesso temporale, non un nesso causale. Abbiamo verificato che dopo la somministrazione, in Europa, di AstraZeneca a 17 milioni di persone, abbiamo avuto 13 casi totali. Se si dovesse anche solo fare un calcolo numerico, il rapporto tra i vaccinati e quelli in cui c'è stato questo fenomeno è a cinque zeri".

Bisogna avere fiducia nelle Agenzie regolatorie?

"Deve continuare la fiducia: le Agenzie regolatorie hanno preso, secondo me, una decisione giusta per quanto dolorosa, perché allunga i tempi della campagna vaccinale, però rassicura le persone sul fatto che verrà fatto tutto per chiarire qual è la problematica che c'è in corso".

Lei fa spesso l'esempio dell'Inghilterra

"In Inghilterra sono state vaccinate con AstraZeneca 11 milioni di persone che sono molte più di quante non abbiano partecipato allo studio AstraZeneca sperimentale in tutto il mondo, quello che ha portato all'autorizzazione L. Il fatto che l'Inghilterra non abbia segnalato casi per me è altamente indicativo, perché l'Inghilterra è il contesto dove è nata la scienza, dove è nato il criterio sperimentale di David Hume, dopo l'inglese John Locke e l'anglo irlandese George Berkeley, gli empiristi britannici, e dove sono rigidissimi sul metodo scientifico che vuol dire cercare di capire la causa di fronte all'evento. Anche se l'Inghilterra è fuori dall'Europa, hanno tanto da insegnare in relazione a questo. E' una rassicurazione".

C'è chi non si fida perché i vaccini sono stati messi a punto in poco tempo.

"Certamente sono stati fatti con grande rapidità, perché c'era un grande imperativo: trovare un vaccino. E va sottolineato che è stata una straordinaria vittoria della scienza e del mondo sviluppato l'aver messo a punto non uno, ma decine di vaccini in un anno. Abbiamo dovuto provvedere rapidamente proprio per l'emergenza, per le ondate che si sono succedute nel corso del tempo e, anche, per l'emergenza delle varianti".

Avete messo in conto una ondata emotiva?

"Sì, però , ripeto, bisogna avere fiducia nella scienza, perché se la nostra vita media si è allungata, se ci curiamo da malattie molto gravi è perché abbiamo tantissime conoscenze, abbiamo lo sviluppo di tantissimi strumenti per combattere la malattia. E, poi, perché abbiamo agenzie regolatorie che controllano molto bene. Si è deciso di fermarsi per valutare i dati, per fornire rassicurazioni, per motivare ancora di più la popolazione sul fatto che i vaccini licenziati, ed anche AstraZeneca, sono certamente efficaci e sono anche sicuri. Cerchiamo di controllare l'onda emotiva".

E' trascorso un anno, siamo ancora nel pieno dell'epidemia.

"Rispetto ad un anno fa, abbiamo un virus che cambia, abbiamo una grande emergenza rappresentata dal fatto che queste varianti sono più trasmissibili, quindi abbiamo un aumento del numero di casi, una maggiore possibilità di contagio nella vita quotidiana e, quindi, dobbiamo essere ancora più rigorosi nelle misure di prevenzione. Ma rispetto all'anno scorso, oggi abbiamo un'arma: il vaccino".

