Hub vaccinali dell’ASST Cremona: somministrazioni secondo il piano

CREMONA (16 marzo 2021) - L’attività degli HUB Vaccinali dell’ASST sta procedendo secondo i programmi e nel rispetto delle disposizioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Nella giornata di oggi - martedì 16 marzo - l’attività verrà così declinata:

HUB CREMONA

739 Vaccini Pzifer (Over 80)

250 Operatori sanitari extra ospedalieri previsti in agenda saranno sottoposti ad anamnesi, se idonei verranno vaccinati con Pzifer

156 Vaccini AstraZeneca (sospesi)

HUB CASALMAGGIORE

221 Vaccini Pfizer

20 Vaccini AstraZeneca (sospesi)

In Lombardia, al 15 marzo, sono state somministrate 1.071.357 dosi di vaccino anti-Covid. Di queste 732.640 sono prime dosi e 338.717 sono seconde dosi. Gli over 80 che hanno diritto alla vaccinazione, in Lombardia, sono 725.923, di questi hanno aderito 592.146 (82%). A questa mattina, tra gli aderenti, sono state somministrate 236.181 dosi (%). Dall'inizio della campagna over 80 del 18 febbraio, sono state somministrate complessivamente (1° e 2° dose) a questa categoria di cittadini 236.181 vaccini. Nella giornata di ieri, lunedì 15 marzo, hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid nell'ambito della fase '1 ter' 8.843 anziani a cui si aggiungono i 4.149 che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale di 12.992 dosi somministrate agli over 80.

La vaccinazione under 80 ieri ha riguardato 8.896 persone tra I e II dose. Complessivamente nella giornata di ieri sono state somministrate 21.888 dosi di vaccino anti-Covid. Tra questi 7.937 riguardano il personale scolastico. Ad oggi, inoltre, sono 218.021 le adesioni del personale scolastico.

