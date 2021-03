Coppia dello spaccio arrestata dalla Squadra Mobile

CREMONA (16 marzo 2021) - Lei, cittadina italiana di 39 anni; lui, 19enne di nazionalità marocchina. Coppia di conviventi, residenti in un appartamento di un condominio del quartiere Po, che ha intrapreso da tempo una fiorente attività di spaccio di droga. I loro movimenti non sono passati inosservati agli uomini della Sezione Narcotici della Squadra Mobile della Questura di Cremona, i quali hanno intrapreso nei confronti dei due un servizio di osservazione e pedinamento, al fine di acquisire elementi di prova circa l'attività di spaccio. I sospetti degli investigatori venivano confermati allorquando notavano giungere in prossimità dell'abitazione della coppia, una autovettura dalla quale scendeva una persona conosciuta per problemi di tossicodipendenza, che varcava il cancello dello stabile e dopo pochi istanti ritornava in auto. Ritenendo che la persona potesse aver acquistato nella circostanza della droga, veniva seguita, poco dopo fermata e sottoposta a controllo, e quindi trovata in possesso di cocaina, contenuta in una bustina del peso 0,5 grammi. Visti i riscontri dell’attività di osservazione, gli agenti procedevano con la perquisizione dell’abitazione nella quale si supponeva fosse stata effettuata l’attività di spaccio, che dava infatti esito positivo. Nell’appartamento venivano rinvenute dosi di droga pronte per la vendita e denaro contante, frutto dell’attività illecita della coppia.

Nel dettaglio venivano recuperati:

- un involucro di cellophane trasparente contenente cocaina per 0.4 grammi;

- un involucro di cellophane trasparente contenente cocaina per 0.3 grammi;

- un involucro di cellophane trasparente contenente cocaina per 0.2 grammi;

- un involucro di cellophane trasparente contenente eroina per 0.2 grammi;

- 1 pezzo di Hashish per 0.9 grammi;

- la somma in contanti di 280 euro, in banconote di piccolo taglio.

Inoltre, in camera da letto, all’interno dell’armadio, riposta all’interno di una tasca di una giacca del giovane 19enne, veniva trovata la somma di 1.740 euro, in banconote di vario taglio. Venivano inoltre rinvenuti e sottoposti a sequestro due smartphone dello stesso, in quanto ritenuti collegati all’attività di spaccio.

Al termine delle attività di perquisizione, entrambi venivano condotti in Questura per gli ulteriori accertamenti del caso. Dalle verifiche, entrambi risultavano ancora sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e, per tale motivo, dovevano presentarsi per la firma tutti i giorni presso la Stazione Carabinieri di Cremona. Tale misura era stata disposta dal Tribunale Ordinario di Cremona in quanto arrestati nel gennaio di quest’anno dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cremona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alla luce di quanto sopra, i due venivano tratti in arresto.

Nella mattina di ieri si è svolta l’udienza di convalida del fermo, a seguito della quale alla donna è stata applicata la misura degli arresti domiciliari, e al 19enne marocchino - che al momento dell’arresto era completamente sprovvisto di validi documenti d’identità e privo di alcuna autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale - quella del divieto di dimora nella provincia di Cremona. Per entrambi veniva disposto l’ordine di procedere separatamente a giudizio.

