Rapine a Castelvetro e Sesto, arrestato 27enne cremonese

CREMONA (15 marzo 2021) - E' accusato di essere l'autore di due tentate rapine che si sono verificate nel mese di febbraio nei comuni di Castelvetro Piacentino (il 10 febbraio presso la tabaccheria “Rovaris”) e nella farmacia della dottoressa Dizioli a Sesto ed Uniti, il giorno successivo (qui sotto un frame della telecamera interna della farmacia).

I carabinieri della Sezione Operativa del Comando Compagnia di Cremona, in esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Piacenza, hanno arrestato un 27enne cremonese, pregiudicato e disoccupato, per i reati di tentata rapina e ricettazione in concorso. Quando i militari si sono presentati presso l’abitazione del giovane per dar corso alla misura cautelare, lo hanno sorpreso in strada mentre stava cedendo ad suo coetaneo un grammo di eroina. La flagranza del reato di spaccio ha condotto i carabinieri a perquisire l’abitazione del 27enne, dove sono state rinvenute altre 10 dosi di eroina, già confezionate e pronte alla vendita, per un totale di 8 grammi, oltre ad un bilancino di precisione, utilizzato dallo spacciatore per il confezionamento delle dosi. Pertanto, gli uomini dell'Arma, nel corso dell'arresto, hanno deferito l'uomo anche per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Poi lo hanno condotto presso la casa circondariale di Cremona e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Anche per l’acquirente ci sono state delle ripercussioni: il giovane, cremonese anche lui, è infatti stato segnalato alla Prefettura di Cremona in relazione alla violazione amministrativa di assunzione di sostanza stupefacente.

