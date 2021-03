SESTO (15 marzo 2021) - «Un defibrillatore per tutti i nostri compaesani di Sesto». Michiara Beluffi e Aurelio Cervati l’hanno scritto sulla lista di nozze e gli invitati hanno obbedito. Era il 29 febbraio dell’anno scorso, una settimana dopo lo scoppio della pandemia.

Gli sposi si sono giurati eterna fedeltà davanti al sindaco di Portovenere nelle Cinque Terre, ma la festa con amici e parenti, per ovvie ragioni, era stata rinviata, come la consegna del congegno salvavita al sindaco Francesca Maria Viccardi. Il primo cittadino, visto il carattere solidale della donazione, avrebbe voluto darle una doverosa e giustificata intonazione ufficiale, ma le restrizioni per prevenire il contagio l’hanno sempre impedito. Siccome non si sa se e quando si potranno organizzare eventi pubblici, Aurelio venerdì ha bussato alla porta del municipio e ha consegnato il dono della coppia al primo cittadino.

