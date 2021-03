Abbattimento alberi, Canale: “ Danno irreparabile, ora nuove piante"

CREMONA (14 marzo 2021) - Anche il consigliere dem Santo Canale interviene sull’abbattimento delle tre piante secolari a San Felice. Si tratta di un pioppo e due querce. “ Nelle ultime ore sono stato contattato da alcuni residente del quartiere San Felice, i quali, insieme alle loro osservazioni, mi hanno inviato anche alcune foto e quindi mi è sembrato corretto suggerire alcune cose. Non è la prima volta che intervengo su vicende che riguardano abbattimenti di alberi e nuovi inserimenti. Se sono legittimi i secondi, è sui primi che ci vuole più attenzione e rigore. Apprezzo che il Comune abbia ammesso le proprie responsabilità ma ora vanno messi a dimora almeno altri 50 alberi nel quartiere San Felice. In particolar modo, l’abbattimento del Pioppo è un danno irreparabile. Ora non resta che lavorare sulle compensazioni e strutturarsi affinché una simile circostanza non capiti più”.

