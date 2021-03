Automobilista travolge cagnolina e si dilegua

ANNICCO (14 marzo 2021) - Investe una cagnolina sotto gli occhi del suo padrone e la uccide senza nemmeno fermarsi. Non è chiaro se l’automobilista si sia accorto o meno di aver travolto il piccolo animale, fatto è che l’episodio ha profondamente turbato le persone presenti sulla scena dell’incidente. In primis il pensionato che la stava accompagnando a fare la solita passeggiata quotidiana. La sua adorata barboncina, di sei anni, è stata investita nel tratto compreso fra piazza Libertà e l’inizio di via Battisti, in prossimità delle strisce pedonali. Inutile il tentativo di soccorso prestato dalla veterinaria Federica Mainardi.

