"Uniti" da un anno: il cuore batte ancora

CREMONA (14 marzo 2021) - Il 13 marzo 2020 nasce «Uniti per la provincia di Cremona», la raccolta fondi per la lotta al Covid. I cremonesi raccolgono l’appello della onlus a cui aderiscono tutte le associazioni di categoria. E grazie alla loro generosità, Uniti mette insieme qualcosa come 4 milioni di euro. Dalle mascherine ad apparecchi medici di ultima generazione. Un anno dopo, l’associazione continua a finanziare progetti. Con un’attenzione, ora, anche sui centri di vaccinazione. Soprattutto, «le donazioni continuano ad arrivare e, questa, è linfa vitale per le esigenze sanitarie del nostro territorio», dice Mirko Signoroni, presidente della Provincia e, dalla scorsa estate, della onlus. Il suo bilancio «è positivo: il cda coeso, nessuna spaccatura, finalità condivise». E il segretario della onlus, Giovanni Bozzini, sottolinea: «Penso sia stata la più grande beneficenza che io abbai mai conosciuto sul territorio cremonese, legata ad un momento estremamente drammatico con una raccolta fondi che non ha eguali. Dall’inizio questa associazione ha fatto cose incredibili. Oltre a raccogliere fondi, è riuscita ad erogare tutta una serie di presidi, di dispositivi. È stato fatto un lavoro straordinario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO