"Rachele va protetta, vaccinateci al più presto"

SESTO (14 marzo 2021) - «Signor Presidente ci faccia vaccinare al più presto, perché nostra figlia ha bisogno di noi e se ci ammaliamo nessuno penserà a lei». L’appello inviato via mail al governatore della Lombardia è firmato da Andrea Raineri e Marianna Dragoni che abitano a Sesto. Sono i genitori di Rachele, nove anni. Da quando è nata, soffre di una gravissima forma di disabilità. Non parla, non cammina ed è ipovedente. Oltre agli esercizi di fisioterapia ai quali deve sottoporsi ogni giorno, ha bisogno di stimolazioni e controlli medici costanti. «Abbiamo chiesto l’aiuto del presidente della Regione – spiega Marianna – perché stiamo affrontando lo stesso problema che con questa pandemia hanno tanti altri genitori con figli disabili gravi. Non vogliamo passare davanti a nessuno e non cerchiamo favoritismi, ma solo sensibilizzare le autorità sanitarie su un’esigenza che deve meritare la massima attenzione perché se uno di noi o tutti e due dovessimo ammalarci ed essere ricoverati in ospedale, nessuno si potrebbe occupare di Rachele, che ha bisogno di assistenza continua».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO