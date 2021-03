Vaccinazioni anche a San Camillo

CREMONA (14 marzo 2021) - Sui fascicoli sanitari sono stati caricati nuovi appuntamenti vaccinali per i docenti. Con grande sorpresa c’è chi si è visto fissare l’appuntamento non alla Fiera ma bensì alla casa di cura San Camillo. Un po’ di sconcerto e l’inevitabile richiesta di delucidazioni. Nessun errore: l’adesione al piano vaccinale della casa di cura San Camillo deve essere ancora resa nota, ma nelle prenotazioni dei vaccinandi è già realtà e rappresenta la risposta concreta di una clinica privata alla campagna di immunizzazione della popolazione. Per ora l’ospedale di via Mantova dovrebbe aprire i suoi locali alla vaccinazione esclusivamente nella giornata di sabato mattina. L’obiettivo è quello di accelerare la campagna vaccinale per fermare il prima possibile il montare della terza ondata che sta mettendo a dura prova le strutture sanitarie.

