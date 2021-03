Auto ribaltata in via Castelleone, ferita la conducente

CREMONA (13 marzo 2021) - Un'automobile è uscita di strada, intorno alle 19.45, all'altezza della rotatoria di via Castelleone in fase di costruzione tra la città e Costa Sant'Abramo. La vettura - una Renault Captur - si è ribaltata e ha terminato la sua corsa nel terreno al centro dell'anello stradale. La conducente, una donna di 45 anni residente a Pizzighettone, è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo (media gravità). Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale, incaricati di ricostruire la dinamica. Con ogni probabilità la guidatrice si è resa conto soltanto all'ultimo dei lavori in corso ed ha tagliato la rotonda, finendo per capottarsi.

