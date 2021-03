Venti ricoveri nelle ultime 24 ore, Terapie intensive sature

CREMONA (13 marzo 2021) - Nelle strutture ospedaliere di Asst Cremona ieri erano ricoverate 184 persone, ovvero 20 in più rispetto al giorno precedente. I nuovi malati ormai non provengono più solo dal Bresciano o dal Milanese, le prime zone colpite dalla terza ondata: la maggior parte dei pazienti arriva dalla provincia di Cremona. All’ospedale Maggiore si è giunti così ad una nuova soglia di allarme in base al piano organizzativo elaborato per rispondere in maniera modulare ai continui attacchi dell’infezione: i 147 ricoveri, i posti letto in Terapia Intensiva e in Pneumologia tutti occupati, hanno costretto la direzione ad attivare un nuovo livello di misure e ad aprire anche il reparto di Week Surgery, dove solo qualche giorno fa erano in corso le vaccinazioni. «E a Casalmaggiore le cose non vanno meglio – spiega il direttore sanitario Rosario Canino, al termine del suo turno come vaccinatore – . Siamo arrivati a 37 ricoveri e anche lì la Terapia Intensiva è al completo. Siamo nel mezzo della terza ondata e le varianti si fanno sentire. Ci stanno martoriando sebbene anche il virus normale circoli ancora: una commistione che sta creando questa nuova pressione sugli ospedali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO