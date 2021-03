Da Inner Wheel 8 sedie a rotelle per l'hub della Fiera

CREMONA (13 marzo 2021) - Un dono prezioso da parte delle socie per facilitare l’accesso delle persone più fragili. Consegnate questa mattina presso l’HUB vaccinale dell’ASST di Cremona - allestito nel padiglione 1 della Fiera di Cremona – otto sedie a rotelle donate dalle socie dell’Inner Well Cremona. “Un dono davvero prezioso che mette in risalto, ancora una volta, la generosità e la sensibilità del nostro territorio – ha affermato Rosario Canino (Direttore Sanitario ASST di Cremona), ringraziando la Presidente Nadia Bosio Canevisio e la Vicepresidente Marita Sassano Mariotti insieme a tutte le socie dell’Inner Wheel Cremona.

“L’HUB vaccinale allestito presso la CremonaFiere è alla sua prima settimana di attività e non possono nascondere una certa soddisfazione – continua Canino: i cittadini ci manifestano il loro apprezzamento per l’organizzazione e la fruibilità della sede. Anche gli esiti sono davvero soddisfacenti: Cremona è risultata essere la città più virtuosa della Lombardia: il 41% degli ultra ottantenni hanno ricevuto il vaccino”.

“Non solo. La mobilitazione solidale del mondo del volontariato e l’imponente adesione alla campagna di SIAMO NOI, coordinata dal Presidente Claudio Bodini, sta assumendo dimensioni inaspettate e decisive per il funzionamento della macchina organizzativa”.

“Ringrazio tutti, ma proprio tutti, quelli che stanno lavorando con passione alla campagna vaccinale anti-covid- aggiunge Canino. Un progetto di salute pubblica di dimensioni epocali che vede coinvolti medici, infermieri, assistenti sociali, tecnici di laboratorio, oss, medici volontari, medici di medicina generale, personale amministrativo, tecnici, informatici e cittadini. La disponibilità e la collaborazione di Cremona Fiere, del presidente Roberto Biloni, del Direttore Massimo De Bellis e di tutto staff è fondamentale. Come il supporto encomiabile della Protezione civile, delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco. Il merito è frutto di un processo dove ciascuno sta facendo la sua parte”

“La pandemia ci ha messo di fronte ad una realtà drammatica, ma anche alla possibilità di sperimentare nuovi modelli di cura e assistenza fondati sul fare insieme – conclude Canino. Mettere in comune pensiero, energie e risorse è l’unico modo che abbiamo per affrontare questa fase storica così complessa”.

“L’Inner Wheel Club di Cremona, nell’ambito delle proprie attività di servizio in favore della comunità locale, ha aderito alla campagna promossa dall’Associazione Siamo Noi per il reclutamento di volontari temporanei che contribuiscano alla campagna di vaccinazione covid-19 presso il nuovo hub vaccinale allestito in Fiera – ha spiegato Nadia Bosio Canevisio -; un nutrito gruppo di socie ha già iniziato a prestare personalmente servizio”.

“Per soddisfare una delle prime esigenze emerse – ha aggiunto Marita Sassano Mariotti - abbiamo deciso di donare 8 carrozzine che potranno essere utilizzate dagli utenti più fragili per agevolare il loro percorso all’interno del padiglione prima di ricevere il vaccino. Una volta conclusa la campagna vaccinale le sedie potranno essere utilizzate presso l’Ospedale di Cremona”.

