AstraZeneca, fiato sospeso: docenti fra fiducia e paura

CREMONA (13 marzo 2021) - «Il vaccino AstraZeneca è sicuro». Lo ha ribadito il direttore generale dell’assessorato al Welfare, Giovanni Pavesi. «In Lombardia — ha spiegato il direttore — abbiamo raggiunto il milione di dosi inoculate e in nessun caso, né con l’utilizzo di AstraZeneca, né con la somministrazione di altri vaccini, abbiamo registrato eventi avversi importanti. Quindi la campagna vaccinale prosegue». Sono state 3.871 distribuite da Ats Val Padana.

«I vaccini che utilizziamo, a partire da AstraZeneca — ha aggiunto Pavesi — sono sicuri. Sono stati utilizzati in milioni di dosi sia in Italia, sia nel resto del mondo, senza aver mai registrato situazioni di particolare pericolo, quindi non c’è motivo per i nostri cittadini di dubitare sulla sicurezza e sulla continuità della campagna vaccinale».

Il ritiro del lotto del siero AstraZeneca ABV2856 che sembrerebbe aver causato alcuni decessi, anche a distanza di settimane dall’inoculazione fa paura e getta qualche ombra sul vaccino che sta interessando il personale scolastico. «Io mi sono vaccinato il 3 marzo con AstraZeneca e con il lotto ritirato ieri — afferma Giancarlo Agnoli, docente di Storia dell’Arte —. Come molti ho avuto la febbre per un giorno, un diffuso malessere ma niente di più. Il venerdì 5 marzo ho fatto regolarmente lezione e ora sto bene. Certo, la notizia che proprio il lotto del mio vaccino sia stato ritirato qualche pensiero me lo suscita, ma voglio pensare positivo. Quando mi sono vaccinato eravamo in 200, non mi sono giunte voci di casi particolari. Per precauzione il mio medico curante, ma non credo potrà dirmi qualcosa di particolare, se non che i dati confermano che si tratta di un vaccino sicuro».

Marzia Catelli, docente di italiano, racconta: «Anche io mi sono vaccinata a Piacenza, ma il mio lotto di AstraZenica non è quello che è stato ritirato — afferma con un certo sollievo —. Vaccinarsi è l’unica possibilità che abbiamo per uscire da questa situazione. Io non ho avuto alcuna reazione e il giorno dopo ho fatto lezione come sempre, altri colleghi hanno avuto febbre e un senso di malessere. A mia figlia è toccato il lotto incriminato, ma lei non ha avuto alcun sintomo di reazione al siero. Incrociamo le dita che non accada nulla. Quando ho sentito la notizia un po’ di preoccupazione e di ansia mi sono venute addosso, ma poi razionalizzi e pensi ai dati e all’incidenza dei casi di morte sul totale delle dosi inoculate, anche se pensare che persone possano morire per il vaccino fa impressione».

Gabriella Cattaneo, vicepreside dell’Aselli e docente di scienze, rivela: «Neppure il tempo di uscire dalla fiera dopo il vaccino ed è arrivata la notizia che un lotto del vaccino AstraZeneca era stato ritirato —. Mi è venuto qualche brivido, non lo nego. Poi ho razionalizzato, ho messo in relazione i dati che hanno diffuso su AstraZenica, le dosi inoculati e i casi di reazioni mortali. I numeri secchi dicono che il vaccino è sostanzialmente un vaccino sicuro, ma poi un retropensiero rischia di arrivare». Marco Sartori e Manuela Frassi, marito e moglie, entrambi insegnanti se la sono portata via con pochi sintomi. «Nulla di che, un po’ di malessere e qualche linea di febbre, niente di preoccupante — dice Sartori —, ma non ho voluto controllare il numero di lotto». «Io non ho resistito — afferma la moglie —. Sia il mio che il vaccino di Marco non appartenevano a quel lotto. Non nascondo che mi sono sentita sollevata. Certo, la paura di effetti collaterali a lungo termine c’è, ma non voglio pensarci. Speriamo che tutto finisca col malessere di un giorno».

