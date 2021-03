Monticelli, vaccinazione per 79 anziani presso gli ambulatori di medicina associata

MONTICELLI (12 marzo 2021) - Domani presso gli ambulatori di medicina associata (ingresso da via Donatori del sangue) 79 anziani della Bassa Piacentina che non hanno la possibilità di raggiungere la sede vaccinale di Piacenza riceveranno la dose grazie alla collaborazione dei medici di base. “All’Ausl chiederò la possibilità di organizzare altre giornate di vaccinazione in loco - spiega il sindaco Gimmi Distante - sino alla presenza di numeri che lo consentano”. Nei giorni scorsi sono stati proprio i medici di base a dare gli appuntamenti agli over 80 interessati. Nel frattempo da lunedì, nel Piacentino che torna in zona rossa come tutta l’Emilia-Romagna, anche gli over 75 potranno prenotare la vaccinazione con le modalità ormai note. Sempre da lunedì l’Ausl inizierà a contattare le persone “vulnerabili”, ovvero affette da patologie croniche serie, che verranno a loro volta convocate per il vaccino.

