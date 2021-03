«Maltrattate dalla nostra mamma»

CREMONA (12 marzo 2021) - La sorella maggiore: «La mamma mi diceva che la mia presenza era urticante, mi chiedeva quando me ne sarei andata di casa». La sorella più piccola: «Il giorno della mia laurea non ho voluto che mia madre si presentasse. Era un mio traguardo. Ci sono arrivata da sola, con fatica». La madre è lì, a pochi metri dalle figlie che ha messo al mondo. Le ascolta. Ascolta le accuse shock che le lanciano nell’aula del Tribunale. Sul banco degli imputati l’hanno portata loro con la denuncia per maltrattamenti in famiglia. Non è facile per le ragazze. E non lo dev’essere per la madre che si difenderà. Ieri è toccato alle figlie raccontare, parlare di insulti, vessazioni, umiliazioni, privazioni. Tutto è cominciato nel 2015, quando i genitori si sono separati. I maltrattamenti sarebbero andati avanti fino all’estate del 2019.

Le frasi finite sul verbale. «Vivevamo recluse nella nostra camera». «Se dovevamo stendere, lo dovevamo fare in camera nostra o in garage, perché alla mamma le nostre cose davano fastidio. Potevamo solo stare in camera nostra o in bagno, non potevamo nemmeno usare la lavatrice».

La maggiore si era trovata un lavoro in una pizzeria e in un fast food. Le capitava di tornare tardi, la notte, dopo il turno in pizzeria. «Trovavo la porta chiusa con la chiave nella toppa. Mi apriva mia sorella».

In giro per casa, la madre non voleva trovare nulla delle figlie. «Tutte le nostre cose le facevano schifo. I nostri vestiti le facevano schifo. Vivevamo sempre chiuse in camera. Tutti i nostri vestiti erano stipati lì. Qualsiasi cosa nostra trovasse, le dava fastidio, dal libro alla posata lavata e messa ad asciugare sul lavandino. ‘Tenete tutta la vostra roba in camera’». E la camera era diventata uno sgabuzzino. «Per usare la lavatrice abbiamo dovuto raggiungere un compromesso. La mamma ci ha detto: ‘Sì, la usate, ma vi comprate voi i detersivi’».

Nel 2018, la madre se ne è andata via per alcuni mesi. «Una settimana prima ci ha detto: ‘Vado via di casa. Siccome non si possono buttare fuori di casa i figli, esco io». E se ne è andata, «senza lasciarci neanche un soldo, ci siamo gestite da sole, siamo cresciute da sole. Ci siamo mantenute con dei lavoretti. Io andavo all’università, lavoravo, stavo in casa, la mia vita sociale azzerata. Ho perso dieci chili perché mangiavamo male». La mamma era fuori casa, ma in casa entrava a controllare. «All’alba, alle 6, alle 7 del mattino». La figlia più piccola torna al 30 maggio del 2019. «Quel giorno ho steso i miei vestiti sullo stendino, ho appeso l’accappatoio al frigorifero. Essendo più alto, l’accappatoio non toccava terra. La mamma mi ha detto : ‘Toglili’. Le ho spiegato perché l’avevo messo sul frigorifero. Lei: ‘Non mi piace alla vista, mi fanno schifo’. Io continuavo a spiegarle, le voci erano sempre più alte, mi ha perso per i capelli dalla nuca, mi ha spintonato, mi ha tirato una sedia, ma non mi ha preso, mi ha tirato lo stendino. Mi sono chiusa in camera. Lei batteva la porta: ‘Esci, esci, non è casa tua, se vuoi restare qui, devi rispettare le regole’. Non posso considerarla mia madre, perché è mi ha cresciuto mia sorella».

«Ancora oggi ho attacchi di panico e di ansia», dice la sorella maggiore. La minore fa verbalizzare. «Mi diceva che ero una buona a nulla, che non combinavo niente, che avrei dovuto sposare un milionario, perché non ero capace di gestire la casa. Mi diceva che non ho mai fatto nulla nella mia vita, che non ero sua figlia e che non avevo diritto di parola. Ho perso 10 chili».

La madre faceva la cuoca: 800 euro al mese in busta paga, 500 di mutuo. «E’ vero, pagava lei il mutuo, le bollette, le spese». Non chiamavate vostro padre? «Sì, se poteva ci aiutava, non gli dicevamo tutto per non preoccuparlo, per non creare ulteriori contrasti». Il padre sarà sentito il 10 giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO