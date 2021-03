Piazza del Comune, al via i lavori di sistemazione del porfido

CREMONA (13 marzo 2021) - Sono iniziati stamattina i lavori di sistemazione del pavimento in porfido di piazza del Comune. L'area interessata, in prossimità del Battistero, è stata transennata e messa in sicurezza per l'esecuzione dei lavori da parte della ditta specializzata.

