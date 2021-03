Dad, un anno di pianti invisibili

CREMONA (11 marzo 2021) - "Un anno di pianti che non vediamo". È la frase che riassume la stanchezza e l’esasperazione delle famiglie e degli studenti: a pronunciarla è stata una mamma - megafono in mano di fronte alla pagoda dei giardini pubblici di Cremona - durante il sit in di protesta organizzato dal comitato «Priorità alla scuola». Almeno una quarantina di genitori, insegnanti e studenti si sono radunati per esprimere il loro profondo disagio per la didattica a distanza.

