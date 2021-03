Alma, la prima immunizzata

CREMONA (11 marzo 2021) - Finalmente immuni. A metà mattina il traguardo lo ha tagliato la signora Alma Molinari, 107 anni, la più anziana dei lombardi, testimonial, a Cremona, della campagna di vaccinazione over 80. Come tre settimane fa - allora al sesto piano dell’ospedale Maggiore, oggi più comodamente in Fiera - è arrivata accompagnata dall’amato nipote Giovanni Raffi. «Dopo la prima somministrazione, la nonna è stata benissimo. Non ha avuto nulla, nemmeno il dolore al braccio», sorride Giovanni. Alma in queste tre settimane ha continuato la sua dieta: cotechino, cioccolato fondente (ne va pazza), caffè corretto grappa. Ed insieme ad Alma si è vaccinata anche la figlia Vilma, 86 anni.



Tra i cremonesi che hanno ricevuto la seconda dose ci sono anche Giovanna ed Enzo, 81 e 86 anni, sessanta di matrimonio, quattro figlie. Arrivano da Gussola. Immunizzato anche Giuseppe Ferrari, 81 anni. Nella vita ha fatto un mestiere di quelli che stanno scomparendo: il calzolaio. La lista degli over 80 che hanno completato il percorso vaccinale è già nutrita. Ed è destinata ad allungarsi rapidamente: a CremonaFiere la missione vaccini procede a ritmo spedito.

