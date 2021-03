Tutti i vaccinati Pfizer hanno gli anticorpi

CREMONA (11 marzo 2021) - Funziona: la vaccinazione anti-Covid somministrata attraverso il farmaco prodotto da Pfizer sta dando buoni risultati anche a Cremona. A certificarlo, dopo i dati epidemiologici di Ats, sono ora le analisi del sangue che il laboratorio di Asst Cremona ha avviato su tutti i sanitari e non sanitari che per primi hanno ricevuto l’antidoto tra la fine di dicembre e i primi di gennaio. A darne notizia la dottoressa Sophie Testa, direttrice del dipartimento di Medicina di Laboratorio e Radiologia: «Abbiamo appena terminato l’indagine su un campione di 500 operatori e in tutti si è evidenziata la risposta immunitaria attesa. Tutti hanno sviluppato anticorpi specifici come ci si aspettava e si sperava».



E ci sono altre due buone notizie: «Anche nei soggetti che hanno contratto e sviluppato la malattia con sintomi si sono sviluppati anticorpi — spiega la dottoressa Testa —. Anche in loro . Grazie ad uno screening differenziato abbiamo poi potuto stabilire che anche negli asintomatici c’è stata una risposta anticorpale adeguata».





