Somministrato anche a Cremona il lotto AstraZeneca sospetto

CREMONA (11 marzo 2021) - Sono state somministrate anche a Cremona dosi del lotto del vaccino AstraZeneca sospeso dall'Aifa a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi. L'Agenzia italiana del farmaco ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto - identificato con il codice ABV2856 - su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’EMA, Agenzia del farmaco europea. Al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi.

Le dosi che erano state consegnate a Cremona sono già state utilizzate, come conferma la responsabile dell'Unità Operativa Vaccinazioni dell'Asst di Cremona, Antonella Laiolo: "Il quantitativo disponibile è stato somministrato e non ci sono altre fiale in giacenza. Al momento non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione di effetti avversi". Laiolo usa parole tranquillizzanti: "Esorto chi ha ricevuto il vaccino a stare tranquillo perché non esistono i presupposti per avallare alcun messaggio allarmistico. I problemi che hanno portato allo stop preventivo riguardano la coagulazione del sangue, un campo talmente vasto da non giustificare alcun legame diretto con la somministrazione del vaccino".

