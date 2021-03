Vescovato, la scuola è senza fibra ottica: fare lezione è un incubo

VESCOVATO (11 marzo 2021) - Connessione internet assente o scarsa, la didattica a distanza diventa un incubo per insegnanti, genitori e alunni. La fibra in paese è disponibile da mesi, ma al momento sia la scuola media che quella elementare ne sono sprovviste. «Siamo a conoscenza del problema – spiega il sindaco Gianantonio Conti – e da prima di Natale stiamo cercando di trovare una soluzione con gli operatori. Nel frattempo, dai prossimi giorni verranno adottati dei web pocket che verranno forniti agli insegnanti come soluzione tampone».

«Già dai primi giorni di Dad (didattica a distanza) – racconta una genitore che si fa da portavoce – le maestre hanno avuto difficoltà nell’accesso alle lezioni e in alcuni casi, per sopperire alla mancanza di connessione hanno utilizzato chiavette personali. Anche questa mattina (ieri, ndr) connessione assente, bambini collegati e docenti che invece non riuscivano a prendere la linea. Chiediamo che la soluzione venga risolta al più presto. Già è difficile questa modalità di didattica per i nostri figli, se poi si aggiungono problemi tecnici diventa un incubo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO