Non c’è più posto per il medico eroe

ORZINUOVI (11 marzo 2021) - Ci hanno sperato tutti fino all’ultimo ma alla fine, ieri mattina, è arrivata la notizia che ha definitivamente infranto i sogni degli orceani (e pure di tanti soncinesi). Piersevero Micheli, il «medico eroe» della Capitale della Bassa che visitava i pazienti a casa anche durante il primo lockdown, quando nessun altro aveva il coraggio di farlo, dovrà andare in pensione tra poco più di un mese e lasciare il posto a una nuova collega più giovane, Elena Ferrari. Non sono bastate oltre 1.500 firme raccolte dai suoi sostenitori in pochi mesi. Amareggiato, il doc di Orzi accetta la decisione presa dai vertici sanitari bresciani: «Se sono deluso? Mi dispiace tantissimo, certo. Non me l’aspettavo ma non mi sento certo una vittima. I funzionari devono applicare le regole, non sono loro a poter cambiare il sistema. Sono molto grato a tutti i miei pazienti e continuerò comunque a fare il medico, anche se non nel settore pubblico».

