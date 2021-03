Ecco Let’s Logo!: contest di disegno al via

CREMONA (10 marzo 2021) - Let’s Logo! è lo slogan individuato per lanciare un contest di disegno per ragazzi under 20 invitati a realizzare un logo per il quartiere di San Felice e San Savino. L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana del quartiere finanziato all’interno del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.

Le azioni sociali previste dal progetto stanno proseguendo grazie all’attività congiunta di un’equipe integrata formata da operatori e operatrici del Settore Politiche Sociali del Comune e dell’Associazione La Zolla in collaborazione con il Comitato di quartiere, la Parrocchia di San Felice e San Savino, il Centro Quartieri e Beni Comuni e tutte le realtà locali coinvolte nel tavolo di quartiere.

In particolare, a partire dal mese di ottobre 2020, è stato attivato uno spazio di incontro per giovani e adolescenti seguito da due operatori del progetto, con lo scopo di realizzare attività ricreative e di partecipazione sul quartiere. Gli incontri si tengono settimanalmente in uno spazio messo a disposizione dall’Associazione La Zolla e, in alternativa, da remoto attraverso un’apposita piattaforma.

I temi affrontati negli incontri svolti riguardano l’approfondimento della conoscenza delle realtà del quartiere San Felice e San Savino e la promozione del territorio a livello cittadino. L’attività che i ragazzi e le ragazze del gruppo stanno portando avanti attualmente è un’indagine sulle realtà presenti nel quartiere condotta attraverso interviste con i rappresentanti di tali attività. È stata anche aperta una pagina Instagram, “area_q14”, curata dai protagonisti di questa esperienza, sulla quale è possibile seguire le attività svolte e tenersi così aggiornati.

Durante gli incontri è emersa la proposta di coinvolgere i giovani di tutta la città nell’ideazione di un logo che possa rappresentare il territorio di San Felice e San Savino. A partire da questa idea si è arrivati ad indire il contest di disegno creativo Let’s Logo!, al quale possono partecipare tutti i ragazzi e le ragazze under 20 di Cremona.

Per aderire è sufficiente inviare all’indirizzo mail progetto.sanfelice@gmail.com il proprio disegno che raffiguri l’essenza del quartiere in un’immagine. Il materiale va inviato entro il 31 marzo 2021. I disegni raccolti saranno poi valutati da una giuria composta da cittadini del quartiere che premierà il vincitore il quale si aggiudicherà un iPad.

L’immagine scelta, grazie al supporto di grafici professionisti, costituirà il soggetto per la realizzazione del logo e verrà utilizzata per tutte le iniziative svolte nell’ambito del progetto che riguarda il quartiere di San Felice e San Savino. Informazioni più dettagliate sono presenti nella locandina allegata oppure si può scrivere all’indirizzo progetto.sanfelice@gmail.com chiedendo eventualmente di essere contattati telefonicamente.

