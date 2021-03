I tetti delle case Aler produrranno energia

BRESCIA (10 marzo 2021) - 1.280.000 €. A tanto ammonta lo stanziamento che Regione Lombardia ha concesso all’ Aler di Brescia-Cremona-Mantova per l’installazione di sistemi fotovoltaici, con annessa sistemazione delle coperture, a fronte di un investimento complessivo ripartito su tutte le Aziende Lombarde che si occupano di edilizia residenziale pari a 8 milioni di euro.

I fondi messi a disposizione con DGR XI/4172/2020, sono volti a sostenere l’introduzione di fonti di energia rinnovabile nei fabbricati di edilizia sociale, in armonia con le politiche di sostenibilità ambientale, riduzione dei consumi energetici e delle emissioni, introdotte sia a livello nazionale che europeo.

L’Azienda di Viale Europa, che già da tempo sta provvedendo alla rigenerazione del proprio patrimonio in ottica “green” ha già identificato, all’interno degli oltre 1000 edifici di proprietà localizzati nelle tre province di competenza, i siti su cui posizionare i pannelli fotovoltaici. La potenza minima stimata prodotta dai nuovi impianti sarà pari ad almeno 640 KW.

Grazie alla capillare conoscenza del patrimonio, la scelta delle localizzazioni è stata ponderata correlando l’analisi dei consumi dei singoli edifici alla ricaduta del beneficio sul maggior numero possibile di utenti.

Secondo tale principio, in attesa di valutare le opportunità offerte dalle nuove modalità di consumo condiviso, Aler ha optato per il collegamento degli impianti ai contatori delle parti comuni; questa scelta consentirà una notevole riduzione in bolletta e di conseguenza uno sgravio sulle spese gestionali a carico degli inquilini.

I tempi di attuazione saranno molto stretti; entro Marzo andrà presentato il piano di utilizzo dei fondi a Regione Lombardia, con l’ufficializzazione delle localizzazioni e delle potenze installate. Dall’approvazione del piano partiranno 60 giorni per l’affidamento dei lavori che dovranno concludersi entro 10 mesi.

“Ringrazio l’uscente Assessore Stefano Bolognini e il neoAssessore Alessandro Mattinzoli nonché l’Assessore Raffaele Cattaneo, per lo sforzo profuso da Regione a favore delle fasce più sensibili della popolazione, in un momento storico così complesso. La collaborazione tra assessorato alla Casa e Housing Sociale e assessorato all’Ambiente ed Energia, a contrasto della “fuel poverty”, merita un plauso. Siamo fieri di poter contribuire al raggiungimento dei target imposti dall’Europa sulla riduzione di emissioni di CO2, favorendo al contempo una riduzione delle spese per i nostri assegnatari. L’Azienda si impegnerà a fondo per dare pronto riscontro alla fiducia che ci è stata accordata”. Queste le parole del Presidente Albano Bianco Bertoldo, intervistato sull’argomento.

