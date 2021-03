Cottarelli, lavoro a programma di area liberaldemocratica

CREMONA/ROMA (10 marzo 2021) - L’economista cremonese Carlo Cottarelli, chiamato a scrivere un programma per il centro liberaldemocratico che verrà, spiega in un’intervista a Repubblica il suo nuovo ruolo: «Questa non è una discesa in campo. A nascere è il comitato scientifico per un programma per l'Italia che mi è stato commissionato da alcuni gruppi e partiti di area liberaldemocratica: Azione di Carlo Calenda, Più Europa con Emma Bonino, il Partito repubblicano italiano, Ali (alleanza liberaldemocratica per l’Italia), i Liberali. L’idea è fare un comitato che possa fornire idee, un futuro programma per risanare, ridare vigore nel medio periodo al nostro Paese. Dal punto di vista economico e sociale». «Sono stato chiamato a presiedere questo comitato che avrà dentro una ventina di membri, ma resterà aperto a nuove associazioni che potranno unirsi in base a valori comuni. Prima di tutto la fede nella democrazia parlamentare; un ancoraggio europeo e atlantico; l’uguaglianza di possibilità, che è cardine della nostra Costituzione; il merito, la solidarietà, senza cadere nell’assistenzialismo», spiega. «Per me scendere in politica significa candidarsi. Quel che faremo invece è soltanto fornire idee che potranno essere utilizzate dalla politica». Il germe di un’alleanza elettorale che punta a staccare il Pd dal M5S? «Questo va chiesto ai rappresentati dei partiti che mi hanno chiamato, io mi occupo delle idee. Anche perché bisogna capire cos' è il centrosinistra, vedere cosa succede nel Pd - risponde -. Sono tanti ad auspicare che i partiti dell’area democratica si mettano insieme». (ANSA)