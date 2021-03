A CremonaFiere altri 738 vaccinati

CREMONA (9 marzo 2021) - Nella seconda giornata di vaccinazioni all'hub di CremonaFiere, le dosi somministrate nel Padiglione 1 sono state in tutto 738. Oltre ai 576 over 80, infatti, hanno ricevuto la somministrazione del farmaco anche 60 operatori sanitari extra ospedalieri, 72 insegnanti e 30 appartenenti alle forze dell’ordine. Dai prossimi giorni le dosi giornaliere dovrebbero crescere. La procedura, dall’ingresso all’uscita, dura circa 30 o 40 minuti, compreso il quarto d’ora di attesa post iniezione per l’osservazione di eventuali effetti collaterali.

