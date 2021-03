In provincia di Cremona numeri da zona rossa

CREMONA (9 marzo 2021) - In Lombardia sono già 7 su 12 le province con un’incidenza da zona rossa: Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza e Brianza e Pavia. A livello regionale si superano i 300 casi settimanali ogni 100 mila abitanti: un dato al di sopra della soglia di allarme. E sul piano numerico la situazione ospedaliera di oggi, paragonata a quelli del 9 marzo 2020, risulta peggiore: un anno fa i ricoveri in ospedale erano 2.802, mentre le persone in terapia intensiva erano 440. In Lombardia ora ci sono 5.200 ricoverati nei reparti Covid e 597 pazienti in terapia intensiva.

