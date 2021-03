Elena, un anno fa la foto simbolo della lotta al virus

CREMONA (9 marzo 2021) - Il viso adagiato su un lenzuolo ripiegato, i capelli raccolti in una cuffia sanitaria, la mascherina ancora sollevata su naso e bocca, gli occhiali lanciati in un angolo: veniva scattata esattamente un anno fa la fotografia dell'infermiera cremonese Elena Pagliarini che ha emozionato il mondo intero, diventando il simbolo della lotta al Coronavirus.

A realizzare l'immagina era stata Francesca Mangiatordi, medico del Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Cremona che - alle sei del mattino, al termine dell’ennesimo, estenuante turno in corsia - aveva impugnato la sua macchina fotografica per ritrarre l’infermiera esausta, dopo dieci ore di lavoro senza sosta.

«Quella notte era successo di tutto — ha raccontato Pagliarini —. La sala piena di pazienti spaventati. Moltissime persone in insufficienza respiratoria molto grave. Gente di tutte le età. Persone che improvvisamente, di colpo, avevano difficoltà a respirare, la febbre saliva in modo repentino. Non dicevano niente. Erano nel letto e tacevano. Però avevano gli occhi della paura e quelli parlavano per tutti loro».

