Al Politecnico sessione di laurea a distanza

CREMONA (9 marzo 2021) - Mercoledì 10 marzo 13 giovani conseguiranno il titolo in Ingegneria. Il Politecnico di Milano sceglie anche per questa sessione di limitare le forme di aggregazione, a causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus, senza però penalizzare la propria attività istituzionale, pertanto durante la seduta di laurea la commissione sarà in presenza in un’aula del Politecnico di Milano mentre gli studenti saranno collegati a distanza.

Alle ore 14:30 è prevista la proclamazione per i 7 laureandi in Ingegneria Informatica che hanno già sostenuto la prova finale attraverso l’elaborazione di alcuni progetti e che pertanto non dovranno discutere la tesi.

I lavori della Commissione che dovrà esaminare i 6 laureandi in Ingegneria Gestionale, invece, inizieranno alle 15:30 con la valutazione delle presentazioni dei candidati che dovranno discutere la tesi e si concluderanno alle 17.30 con la proclamazione.

L’attuale situazione di emergenza sanitaria non ci consente di festeggiare all’interno del nostro Campus insieme ai laureandi e alle loro famiglie, ma questo non sminuisce l’importanza del raggiungimento di questo importante traguardo.

Un grande traguardo che si traduce in un titolo altamente spendibile, come è emerso nell’ultima indagine occupazionale 2020 del Politecnico di Milano sui laureati triennali in Ingegneria: il 37% degli studenti già occupato il giorno della laurea; l’87% risulta occupato a 6 mesi dal conseguimento del titolo, mentre a 12 mesi dal conseguimento del titolo il tasso di occupazione sale al 94%.

Il percorso accademico inoltre a Cremona può essere arricchito dai Percorsi di Eccellenza, caratterizzati da attività di formazione avanzata - concomitanti con il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica o Ingegneria Gestionale - che consentiranno a dieci giovani talentuosi di migliorare fortemente le proprie capacità a livello di approccio meritocratico, multidisciplinarietà e comportamento aziendale e ai primi 5 assegnatari di ottenere anche una borsa di studio da 5.000 Euro.

Per chi fosse alle prese con la scelta del percorso universitario il Polo di Cremona sta organizzando per il 21 aprile un Open Day Online. Questo appuntamento consentirà non solo di approfondire l’offerta formativa del campus cremonese ma anche di svolgere colloqui individuali rivolti sia agli studenti che alle loro famiglie per poter sciogliere ogni dubbio prima dell’immatricolazione. Per maggiori informazioni è possibile inviare un'email a orientamento-cremona@polimi.it