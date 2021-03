Ruba al market e tenta la fuga: denunciato per rapina impropria

CREMONA (9 marzo 2021) - Aveva sottratto generi alimentari dagli scaffali del supermercato Famila di via Rebuschini e, dopo essere stato bloccato dal personale di sicurezza, ha cercato di darsi alla fuga: B.S., tunisino di 24 anni residente a Cremona, è stato deferito in stato di libertà per rapina impropria.

Quando il giovane, che aveva intascato prodotti per un valore di poco più di 23 euro, si è trovato davanti un uomini della security, ha restituito il maltolto e ha provato a dileguarsi. Ma senza fortuna: la guardia lo ha immobilizzato, con l'aiuto di un altro dipendente, fino all'arrivo degli agenti della Squadra Volante.

