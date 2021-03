Ruba generi alimentari per 24 euro, denunciato

CREMONA (9 marzo 2021) - E' stato denunciato per il reato di rapina impropria un 24enne tunisino, residente a Cremona, che ieri pomeriggio ha rubato alimentari del valore di 23,65 euro al supermercato Famila di via Rebuschini. L'addetto alla sicurezza del punto vendita si è accerto del furto e ha bloccato il ladro, dopo una colluttazione, che ha cercato di darsi alla fuga. Nel frattempo veniva richiesto l'intervento della polizia; gli uomini della Squadra Volante, arrivati sul posto, hanno identificato il 24enne che poi è stato deferito in stato di libertà.

