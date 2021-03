Insegnanti frontalieri, vaccini: si trovi una linea condivisa

MILANO (9 marzo 2021) - “Si trovi una linea condivisa tra le Regioni per la vaccinazione degli insegnanti, perché soprattutto nelle zone di confine si ingenerano dei paradossi come accade tra Lombardia ed Emilia-Romagna”. Lo chiede il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni, insieme alla collega Antonella Forattini di Mantova e al collega Andrea Costa, consigliere dem in Emilia-Romagna.

“Il problema deriva da un impasse causato dai due diversi sistemi di gestione adottati dalle Regioni - spiegano i consiglieri - in Lombardia il criterio è quello di vaccinare gli insegnanti che lavorano negli istituti lombardi, mentre in Emilia Romagna si ragiona per residenza e non per luogo di lavoro. Ne deriva che gli insegnanti emiliani che lavorano in Lombardia possono vaccinarsi in Lombardia, ma non viceversa. Abbiamo chiesto, quindi, che venga uniformato al più presto il criterio di prenotazione del vaccino per evitare ulteriori e disagi e ritardi. Molti, infatti, sono gli insegnanti che si sono rivolti a noi non sapendo come fare per essere vaccinati. Ed è proprio grazie a queste segnalazioni raccolte sul territorio che domani la questione sarà affrontata nella commissione Salute della Conferenza delle Regioni”.

