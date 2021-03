Parità di genere, sulla web radio del Torriani i pensieri degli studenti

CREMONA (8 marzo 2021) - "Il ruolo della badante, della casalinga, della brava moglie, della madre premurosa, della spalla. Questi i ruoli che definiscono le donne, nel migliore dei casi. Avvocato, soldato, lavoratore, pensatore, indipendente, capo. Questi invece i termini cui si ricorre per descrivere gli uomini. Una piccola discrepanza, non trovate?". Lo dice Aurora Arcari, studentessa al terzo anno dell'istituto Torriani, in uno dei contributi trasmessi su Radioweb Torriani nella Giornata Internazionale delle Donne.

