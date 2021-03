A Cremona  Reddito di cittadinanza per 6.500 persone

CREMONA (8 marzo 2021) - “Gli ammortizzatori sociali (Rdc e Rdp) voluti dal M5s funzionano e, non a caso, sono stati prorogati dall’attuale Governo”. A dirlo è Marco Degli Angeli, consigliere regionale del M5s Lombardia. “Dati Inps dimostrano come il reddito e la pensione di cittadinanza stiano sostenendo 2,9 milioni di persone in tutto il nostro Paese”, specifica Degli Angeli.

Il nuovo decreto Sostegno sta subendo le ultime limature, con una novità importante per quanto riguarda il mondo del lavoro: il Rdc verrà rifinanziato con 1 miliardo di euro. Dati alla mano Degli Angeli spiega: "Solo in Lombardia, nei primi mesi del 2021, circa 213 mila persone hanno fatto richiesta del Rdc e del Rdp con un importo medio di circa 470 euro”.

A Cremona sono 6.469 le persone che hanno richiesto il Reddito di cittadinanza nel solo mese di gennaio 2021 con un importo medio di 504,79 euro. Sono invece 411 con un importo medio di 193,11 le persone che hanno richiesto la Pensione di cittadinanza. “Nel totale - dichiara Degli Angeli - nella sola Cremona sono 6.888 le persone sostenute. E non di minor impatto è stato il Rem (Reddito di emergenza). A Cremona ha aiutato circa 5 mila persone con un importo medio di circa 550 euro. Sono tante le accuse che abbiamo ricevuto finora. Ma - conclude Degli Angeli -, numeri alla mano si è visto come invece questi ammortizzatori stiano funzionando dando un aiuto concreto alla povertà”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO