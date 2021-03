Monticelli, atto vandalico al Parco del Po

MONTICELLI (8 marzo 2021) - Odioso atto vandalico al Parco del Po: ignoti hanno distrutto la targa in marmo posizionata due anni fa quando l’area è stata intitolata alla memoria di Oscar Gandini, il ricercatore di reperti e fossili archeologici che aveva trasformato la sua casa di San Nazzaro in un museo del Po. “Un atto ignobile, da condannare, che purtroppo non è un caso isolato - commenta il sindaco Gimmi Distante -. Appena possibile provvederemo a sostituire la targa, purtroppo non credo sarà possibile una riparazione anche perché la parte mancante non è stata ritrovata”.

