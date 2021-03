Vescovato, chiusa la scuola dell'infanzia

VESCOVATO (8 marzo 2021) - Il sindaco Gianantonio Conti ha firmato un'ordinanza di chiusura per la scuola dell'infanzia che entra in vigore oggi e durerà fino al 19 di marzo. Nonostante l'accesso alla struttura fosse limitato alle insegnanti e al personale non docente oltre che a bambini come previsto dalla normativa, il primo cittadino ha deciso di chiudere la struttura dopo che si sono verificati casi in ogni sezione. Venerdì scorso l'intera popolazione scolastica è stata sottoposta a uno screening da parte di Ats e tutti i bambini delle 5 classi sono stati messi in quarantena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO