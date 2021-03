Covid e aspettativa di vita: persi a Cremona 5 anni

CREMONA (8 marzo 2021) - Aspettativa di vita e Covid: a Cremona persi 5 anni. Secondo i dati 2020 elaborati da Il Sole 24 Ore, l'Italia torna ai livelli del 2012 per gli uomini e del 2020 per le donne: 1,4 anni è la media nazionale. In Lombardia si registra così un peggioramento del dato tra 2,7 e 2,1. Lodi, Bergamo, Piacenza e Parma le altre province più colpite. Ora in calo anche il Sud.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO