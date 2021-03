In una settimana 1.049 contagi: è il periodo peggiore da novembre

CREMONA (7 marzo 2021) - Hanno meno di 50 anni ben 100 dei 161 contagiati rilevati oggi in provincia di Cremona. Di questi, 29 hanno meno di 18 anni, 12 tra i 18 e i 24 anni e 59 tra i 25 e i 49 anni. Sono over 75 entrambe le nuove vittime del Covid. Con i 161 casi positivi odierni si è chiusa con oltre mille nuovi contagiati (1.049) la settimana peggiore da novembre in provincia di Cremona.

Intanto a sabato sera erano 130 i pazienti Covid ricoverati all’Asst di Cremona: 103 in Largo Priori e 27 all’Oglio Po. In Terapia intensiva ci sono 10 persone a Cremona e 4 a Casalmaggiore.

