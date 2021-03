Idea turisti nella Torre della Norma

CASALBUTTANO (8 marzo 2021) - Il fascino della Torre della Norma, monumento simbolo del paese, continua ancora oggi a suscitare grande curiosità, ad evocare il glorioso passato di Casalbuttano e ad affascinare chi vorrebbe salire in cima per ammirare il paesaggio da una diversa prospettiva. «L'idea di permettere ai turisti di salire sulla Torre - spiega il sindaco Gian Pietro Garoli - non è stata accantonata. Il tutto pensando di agganciare questo momento alle visite guidate di Palazzo Turina (sede del municipio), ma la pandemia ci ha momentaneamente bloccati. In caso contrario avremmo già organizzato anche la salita alla Torre, con tutte le precauzioni del caso. È tutto pronto, si attende solo quello che sarà il ritorno alla normalità». Si pensa che la Norma, costruzione neogotica, sia stata eretta per ricordare i soggiorni casalbuttanesi di Vincenzo Bellini, compositore dell'omonima e celebre opera lirica e amante di Giuditta Cantù Turina.

