In 15 assembrati davanti a un locale

SONCINO (8 marzo 2021) - Giro di vite e raffica di multe tra sabato e ieri: seimila euro di contravvenzioni e, nelle ore successive, paese deserto. Nel weekend appena trascorso la Polizia locale di piazza Garibaldi e l’Arma di via Milano hanno dato il via a una maxi operazione anti-assembramento concentrando le forze congiunte sulle attività di somministrazione bevande e sulla ristorazione. In campo una decina di uomini, praticamente tutti quelli disponibili, per setacciare a fondo una trentina di attività in 45 chilometri quadrati, frazioni comprese. Il risultato è singolare: promossi a pieni voti tutti i gestori, bocciati i clienti. Davanti a un locale, in particolare, sono stati identificati e verranno sanzionati 15 avventori che stavano consumando a un metro dall’uscio, nel parcheggio, tutti appiccicati. Tra di loro anche dei bergamaschi, nel borgo senza valide ragioni.





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO