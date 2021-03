Sos focolaio alla scuola di Castelverde

CASTELVERDE (8 marzo 2021) - Focolaio nelle scuole dell’istituto comprensivo Ubaldo Ferrari a cui fanno riferimento le medie di Castelverde ma anche quelle di Brazzuoli. Mercoledì verranno sottoposte a screening 168 persone di cui 46 tra docenti e personale scolastico e 122 studenti. La palestra della scuola secondaria di primo grado dunque verrà trasformata in una sorta di presidio dove il personale sanitario Usca effettuerà i tamponi naso faringei a tutti coloro che non si sono sottoposti a precedenti campagne di screening.



Da quando si è passati alla zona arancione rafforzata le scuole hanno adottato la Dad. Ma l’istituto comprensivo Ferrari di Castelverde, guidato dalla dirigente Susanna Rossi, aveva anticipato la chiusura. La situazione della secondaria di Brazzuoli infatti era delicata. Poche classi erano rimaste in presenza con un consistente numero di positivi in rapporto agli alunni del plesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO