Dalla Fiera la riscossa anti Covid

CREMONA (7 marzo 2021) - Perfezionati gli ultimi dettagli sui terminali informatici, ora al padiglione 1 della Fiera di Cremona è tutto pronto: dalle 8.30, grazie ad un importante accordo fra enti e associazioni, le vaccinazioni verranno somministrate a Cà de Somenzi. Il target è quello stabilito da Regione Lombardia: dagli over 80 al personale sanitario extraospedaliero, con l’avvio delle iniezioni anche al personale scolastico. Un risultato frutto di un grande lavoro di squadra, possibile grazie alla disponibilità del presidente di Cremona Fiere Roberto Biloni e del direttore Massimo de Bellis. Fondamentali anche i contributi del prefetto, Vito Danilo Gagliardi, e del questore, Carla Melloni. A definire i dettagli più cruciali per la creazione del nuovo hub vaccinale sono state Ats Val Padana e Asst di Cremona, che da oggi intendono dare un ulteriore, concreto, tangibile impulso alla campagna vaccinale. Anche attraverso il prezioso ruolo di un «esercito» di medici e volontari: uomini e donne in prima linea per fare funzionare l’hub e combattere contro il virus. L’intera procedura dura mezz’ora. L’accessibilità del quartiere fieristico è un elemento determinante: partendo dal parcheggio esterno per gli utenti, e da un parcheggio interno per anziani e disabili, si giunge facilmente al padiglione.

